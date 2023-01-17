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Куранова Матрона Васильевна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

23.03.1842 ст.

Дата смерти

Между 1862 и 1890

Пол

Женский

Отец

Около 1800 г.р.

Мать

Вычислено 1803 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1842 ст.

Отец: Куранов Василий Алексеевич

Мать: Куранова Надежда Михайловна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярские мещанине Семен Никифорович Попов и Льва Васильевича Ганюшкина жена Мария Алексеевна. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-3 файл 168 номер 25
Смерть
Между 1862 и 1890
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В 1859 — 1861 годах Матрона была восприемницей у четырех детей своих родственников. С 1862 по 1889 не сохранилось метрических книг
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