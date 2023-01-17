Куранова Матрона Васильевна
Место рождения
Дата рождения23.03.1842 ст.
Дата смертиМежду 1862 и 1890
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1842 ст.
Восприемники: Красноярские мещанине Семен Никифорович Попов и Льва Васильевича Ганюшкина жена Мария Алексеевна. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-3 файл 168 номер 25
Смерть
Между 1862 и 1890
В 1859 — 1861 годах Матрона была восприемницей у четырех детей своих родственников. С 1862 по 1889 не сохранилось метрических книг