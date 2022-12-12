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Куранов Михаил Алексеевич

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: Куранов Алексей Матвеевич

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
10.01.1829 ст.

Жена: Куранова Агриппина Григорьевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: Красноярский казак Михаил Алексеевич Куранов Невеста: дочь умершего мещанина Григория Березина девица Агрипина Григорьевна Поручители: отец родной жениха отставной казак Алексей Матвеевич Ку... Показать все
Рождение ребёнка
13.11.1830 ст.

Дочь: Куранова Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Куранова Агриппина Григорьевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: Красноярского умершего мещанина Григория Андреева дочь девица Екатерина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 115 номер 148
Рождение ребёнка
28.05.1833 ст.

Дочь: Куранова Феодосия Михайловна

Мать ребёнка: Куранова Агриппина Григорьевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: казак команды малолеток Михаил Алексеевич Куранов Восприемники: казак команды малолеток Иван Алексеевич Куранов и мещанина Григория Сергеевича Березина дочь девица Екатерина Григорьевна https:/... Показать все
Рождение ребёнка
25.02.1835 ст.

Сын: Куранов Григорий Михайлович

Мать ребёнка: Куранова Агриппина Григорьевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Михаил Алексеевич Куранов Восприемники: казак команды малолеток Иван Алексеевич Куранов и купца Ивана Иполитова жена Екатерина Егоровна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f... Показать все
Смерть
Неизвестно
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