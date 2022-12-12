Куранов Михаил Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1813
Отец: Куранов Алексей Матвеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
10.01.1829 ст.
Жених: Красноярский казак Михаил Алексеевич Куранов Невеста: дочь умершего мещанина Григория Березина девица Агрипина Григорьевна Поручители: отец родной жениха отставной казак Алексей Матвеевич Ку... Показать все
Рождение ребёнка
13.11.1830 ст.
Дочь: Куранова Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Куранова Агриппина Григорьевна
Восприемник: Красноярского умершего мещанина Григория Андреева дочь девица Екатерина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 115 номер 148
Рождение ребёнка
28.05.1833 ст.
Дочь: Куранова Феодосия Михайловна
Мать ребёнка: Куранова Агриппина Григорьевна
Отец: казак команды малолеток Михаил Алексеевич Куранов Восприемники: казак команды малолеток Иван Алексеевич Куранов и мещанина Григория Сергеевича Березина дочь девица Екатерина Григорьевна https:/... Показать все
Рождение ребёнка
25.02.1835 ст.
Сын: Куранов Григорий Михайлович
Мать ребёнка: Куранова Агриппина Григорьевна
Отец: служащий казак Михаил Алексеевич Куранов Восприемники: казак команды малолеток Иван Алексеевич Куранов и купца Ивана Иполитова жена Екатерина Егоровна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f... Показать все
Смерть
Неизвестно