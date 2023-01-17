Смирнова (Куранова) Феодосия Михайловна
Место рождения
Дата рождения28.05.1833 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1833 ст.
Отец: казак команды малолеток Михаил Алексеевич Куранов Восприемники: казак команды малолеток Иван Алексеевич Куранов и мещанина Григория Сергеевича Березина дочь девица Екатерина Григорьевна https:/... Показать все
Бракосочетание
30.01.1857 ст.
Смерть
Неизвестно