Смирнова (Куранова) Феодосия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Куранова) Феодосия Михайловна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

28.05.1833 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1833 ст.

Отец: Куранов Михаил Алексеевич

Мать: Куранова Агриппина Григорьевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: казак команды малолеток Михаил Алексеевич Куранов Восприемники: казак команды малолеток Иван Алексеевич Куранов и мещанина Григория Сергеевича Березина дочь девица Екатерина Григорьевна https:/... Показать все
Бракосочетание
30.01.1857 ст.

Муж: Смирнов Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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