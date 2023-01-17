Смирнов Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смерти30.01.1857 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1857 ст.
Смерть
30.01.1857 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: Разночинского селения и общества крестьянин Василий Иванович Смирнов - 29 лет Невеста: Феодосия Михайловна - 23 лет дочь девица отставного казака Михаила Алексеевича Куранова Поручители: слу... Показать все