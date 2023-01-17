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Смирнов Василий Иванович

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Место рождения

Разночиновка, Наримановский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

30.01.1857 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1833 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
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Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Разночиновка, Наримановский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
30.01.1857 ст.

Жена: Смирнова Феодосия Михайловна

Смерть
30.01.1857 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: Разночинского селения и общества крестьянин Василий Иванович Смирнов - 29 лет Невеста: Феодосия Михайловна - 23 лет дочь девица отставного казака Михаила Алексеевича Куранова Поручители: слу... Показать все
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