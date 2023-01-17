Куранова (Березина) Агриппина Григорьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1810
Дата смерти01.02.1893 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
отец: Красноярский мещанин Григорий Березин В семейном списке 1892 года 77 лет В записи о смерти 1893 года 88 лет
Бракосочетание
10.01.1829 ст.
Жених: Красноярский казак Михаил Алексеевич Куранов Невеста: дочь умершего мещанина Григория Березина девица Агрипина Григорьевна Поручители: отец родной жениха отставной казак Алексей Матвеевич Ку... Показать все
Рождение ребёнка
13.11.1830 ст.
Дочь: Вереина Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Куранов Михаил Алексеевич
Восприемник: Красноярского умершего мещанина Григория Андреева дочь девица Екатерина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 115 номер 148
Рождение ребёнка
28.05.1833 ст.
Дочь: Смирнова Феодосия Михайловна
Отец ребёнка: Куранов Михаил Алексеевич
Отец: казак команды малолеток Михаил Алексеевич Куранов Восприемники: казак команды малолеток Иван Алексеевич Куранов и мещанина Григория Сергеевича Березина дочь девица Екатерина Григорьевна https:/... Показать все
Рождение ребёнка
25.02.1835 ст.
Сын: Куранов Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Куранов Михаил Алексеевич
Отец: служащий казак Михаил Алексеевич Куранов Восприемники: казак команды малолеток Иван Алексеевич Куранов и купца Ивана Иполитова жена Екатерина Егоровна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f... Показать все
Рождение ребёнка
14.06.1838
Отец ребёнка: Куранов Михаил Алексеевич
Отец: служащий казак Восприемники: служащий казак Стефан Николаевич Мамутов и купеческая жена Екатерина Григорьевна Никешина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 406 номер 51
Рождение ребёнка
17.01.1842 ст.
Дочь: Куранова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Куранов Михаил Алексеевич
Отец: служащий казак Восприемники: служащий казак Иван Алексеевич Куранов и купеческого сына Ивана Ипполитовича Никешина жена Екатерина Григорьевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d... Показать все
Рождение ребёнка
25.09.1843 ст.
Дочь: Куранова Параскева Михайловна
Отец ребёнка: Куранов Михаил Алексеевич
Отец: служащий казак Восприемники: служащий казак Иван Алексеевич Куранов и вдова Ивана Ипполитовича Никешина купчиха Екатерина Григорьевна Никешина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op... Показать все
Рождение ребёнка
22.08.1846 ст.
Сын: Куранова Наталья Михайловна
Отец ребёнка: не указан
Отец: служащий казак Восприемники: служащий казак Иван Алексеевич Куранов и крестьянина Стефана Иоакимова дочь девица Елена Стефановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-4 файл 1... Показать все
Рождение ребёнка
18.09.1849 ст.
Дочь: Куранова Капиталина Михайловна
Отец ребёнка: Куранов Михаил Алексеевич
Отец: служащий казак Восприемники: служащий казак Стефан Николаевич Мамутов и мещанина Стефана Иоакимова дочь девица Елена Стефановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-4 файл 448 н... Показать все
Рождение ребёнка
01.02.1853 ст.
Сын: Куранов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Куранов Михаил Алексеевич
Отец: отставной казак Восприемники: служащий казак Александр Васильевич Куранов и вдова купеческая сноха Екатерина Григорьевна Никешина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-5 файл 19... Показать все
Смерть
01.02.1893 ст.
Умерла вдова казачка Агрипина Григорьевна Куранова от дряхлости в возрасте 88 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-12 файл 33 номер 67