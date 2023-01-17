Куранова (Березина) Агриппина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куранова (Березина) Агриппина Григорьевна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

01.02.1893 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
отец: Красноярский мещанин Григорий Березин В семейном списке 1892 года 77 лет В записи о смерти 1893 года 88 лет
Бракосочетание
10.01.1829 ст.

Муж: Куранов Михаил Алексеевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: Красноярский казак Михаил Алексеевич Куранов Невеста: дочь умершего мещанина Григория Березина девица Агрипина Григорьевна Поручители: отец родной жениха отставной казак Алексей Матвеевич Ку... Показать все
Рождение ребёнка
13.11.1830 ст.

Дочь: Вереина Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Куранов Михаил Алексеевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: Красноярского умершего мещанина Григория Андреева дочь девица Екатерина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 115 номер 148
Рождение ребёнка
28.05.1833 ст.

Дочь: Смирнова Феодосия Михайловна

Отец ребёнка: Куранов Михаил Алексеевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: казак команды малолеток Михаил Алексеевич Куранов Восприемники: казак команды малолеток Иван Алексеевич Куранов и мещанина Григория Сергеевича Березина дочь девица Екатерина Григорьевна https:/... Показать все
Рождение ребёнка
25.02.1835 ст.

Сын: Куранов Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Куранов Михаил Алексеевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Михаил Алексеевич Куранов Восприемники: казак команды малолеток Иван Алексеевич Куранов и купца Ивана Иполитова жена Екатерина Егоровна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f... Показать все
Рождение ребёнка
14.06.1838

Сын: Куранов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Куранов Михаил Алексеевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Восприемники: служащий казак Стефан Николаевич Мамутов и купеческая жена Екатерина Григорьевна Никешина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 406 номер 51
Рождение ребёнка
17.01.1842 ст.

Дочь: Куранова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Куранов Михаил Алексеевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Восприемники: служащий казак Иван Алексеевич Куранов и купеческого сына Ивана Ипполитовича Никешина жена Екатерина Григорьевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d... Показать все
Рождение ребёнка
25.09.1843 ст.

Дочь: Куранова Параскева Михайловна

Отец ребёнка: Куранов Михаил Алексеевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Восприемники: служащий казак Иван Алексеевич Куранов и вдова Ивана Ипполитовича Никешина купчиха Екатерина Григорьевна Никешина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op... Показать все
Рождение ребёнка
22.08.1846 ст.

Сын: Куранова Наталья Михайловна

Отец ребёнка: не указан

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Восприемники: служащий казак Иван Алексеевич Куранов и крестьянина Стефана Иоакимова дочь девица Елена Стефановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-4 файл 1... Показать все
Рождение ребёнка
18.09.1849 ст.

Дочь: Куранова Капиталина Михайловна

Отец ребёнка: Куранов Михаил Алексеевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Восприемники: служащий казак Стефан Николаевич Мамутов и мещанина Стефана Иоакимова дочь девица Елена Стефановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-4 файл 448 н... Показать все
Рождение ребёнка
01.02.1853 ст.

Сын: Куранов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Куранов Михаил Алексеевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: отставной казак Восприемники: служащий казак Александр Васильевич Куранов и вдова купеческая сноха Екатерина Григорьевна Никешина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-5 файл 19... Показать все
Смерть
01.02.1893 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умерла вдова казачка Агрипина Григорьевна Куранова от дряхлости в возрасте 88 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-12 файл 33 номер 67
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