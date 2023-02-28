Куранов Иван (Иоанн) Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куранов Иван (Иоанн) Михайлович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

14.06.1838

Дата смерти

22.10.1914 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1838

Отец: Куранов Михаил Алексеевич

Мать: Куранова Агриппина Григорьевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Восприемники: служащий казак Стефан Николаевич Мамутов и купеческая жена Екатерина Григорьевна Никешина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 406 номер 51
Бракосочетание
Около 1865

Жена: Куранова Анна Алексеевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1867

Дочь: Куранова Елена Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 25 лет В семейном списке 1892 года 19 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1870

Сын: Куранов Гавриил Иванович

Мать ребёнка: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 22 лет служащий казак В семейном списке 1895 года 24 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1873

Дочь: Иванова Вера Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 19 лет В семейном списке 1895 года 20 лет
Рождение ребёнка
Вычислено 1886

Сын: Куранов Петр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 6 лет В семейном списке 1895 года 9 лет
Место жительства
1892
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Иван Михайлович - 54 лет отставной казак жена: Анна Алексеевна - 49 лет их дети: Гавриил Иванович - 22 года служащий казак Петр - 6 лет малолеток Елена -25 лет Вера - 19 лет Лошадей ... Показать все
Место жительства
1895
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Семейный список: Урядник Красноярской станицы Куранов Иван Михайлович - 59 лет Жена: Куранова Анна Алексеевна - 53 лет Дети: Гавриил Иванович - 24 Вера -20 Елена - 19 Петр - 9 Наталья - 35 https://ro... Показать все
Смерть
22.10.1914 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умер казак Иван Михайлович Куранов от порока сердца в возрасте 80 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-85 файл 68 номер 163
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