Куранова Елена Ивановна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1867
Дата смерти09.01.1897 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1867
Отец: Куранов Иван Михайлович
Мать: не указана
В семейном списке 1892 года 25 лет В семейном списке 1892 года 19 лет
Смерть
09.01.1897 ст.
Умерла от падучей болезни в возрасте 26 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-25 файл 3 номер 3