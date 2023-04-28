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Куранова Елена Ивановна

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1867

Дата смерти

09.01.1897 ст.

Пол

Женский

Отец

1838 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1867

Отец: Куранов Иван Михайлович

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В семейном списке 1892 года 25 лет В семейном списке 1892 года 19 лет
Смерть
09.01.1897 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умерла от падучей болезни в возрасте 26 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-25 файл 3 номер 3
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