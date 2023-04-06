Куранов Гавриил Иванович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1870
Отец: Куранов Иван Михайлович
Мать: не указана
В семейном списке 1892 года 22 лет служащий казак В семейном списке 1895 года 24 лет
Бракосочетание
27.07.1897 ст.
Жених: казак Гавриил Иванович Куранов - 27 лет Невеста: мещанка Наталия Николаевна Хлебникова - 19 лет Поручители: мещане Емельян Николаевич Леонтьев, Василий Ефимович Смирнов, Николай Константинович ... Показать все
Рождение ребёнка
15.06.1898 ст.
Сын: Куранов Сергей Гаврилович
Мать ребёнка: Куранова Наталия Николаевна
Восприемники: мещане Алексей Александрович Дмитриев и Евдокия Николаевна Хлебникова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-26 файл 41 номер 88
Рождение ребёнка
08.09.1900 ст.
Дочь: Куранова Анна Гавриловна
Мать ребёнка: Куранова Наталия Николаевна
Восприемники: мещане Григорий Юлисович Вейс и Евдокия Николаевна Хлебникова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-32 файл 46 номер 117
Рождение ребёнка
11.12.1902 ст.
Дочь: Куранова Анастасия Гавриловна
Мать ребёнка: Куранова Наталия Николаевна
Восприемники: мещане Григорий Вейс и Мария Петровна Березина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-39 файл 63 номер 187
Рождение ребёнка
14.12.1904 ст.
Дочь: Куранова Мария Гавриловна
Мать ребёнка: Куранова Наталия Николаевна
Восприемники: мещане Феодор Георгиевич Соколов и Евдокия Николаевна Соколова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-47 файл 87 номер 194
Рождение ребёнка
06.03.1906 ст.
Дочь: Куранова Клавдия Гавриловна
Мать ребёнка: Куранова Наталия Николаевна
Восприемники: казак Петр Иванович Куранов и мещанка Евдокия Николаевна Соколова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-55 файл 17 номер 39
Рождение ребёнка
20.12.1908 ст.
Сын: Куранов Николай Гаврилович
Мать ребёнка: Куранова Наталия Николаевна
Восприемники: мещане Николай Титович Ильин и Евдокия Николаевна Соколова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-62 файл 79 номер 213
Рождение ребёнка
04.08.1911 ст.
Сын: Куранов Андриан Гаврилович
Мать ребёнка: Куранова Наталия Николаевна
Восприемники: мещанине Василий Васильевич Конюхов и Евдокия Николаевна Соколова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-73 файл 46 номер 107
Рождение ребёнка
09.03.1914 ст.
Сын: Куранов Александр Гаврилович
Мать ребёнка: Куранова Наталия Николаевна
Восприемники: мещанин Петр Григорьевич Соколов и казачка Елена Павловна Агапова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-83 файл 31 номер 53
Рождение ребёнка
02.01.1917 ст.
Мать ребёнка: Куранова Наталия Николаевна
Восприемники: Крестьянин Енотаевского уезда села Княжева Григорий Филиппович ...хин и казачка Нина Филипповна Вереина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-94 файл 3 номер 2
Смерть
Неизвестно