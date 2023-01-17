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Куранова Мария Гавриловна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

14.12.1904 ст.

Дата смерти

20.12.1904 ст.

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1870 г.р.

Мать

Вычислено 1878 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1904 ст.

Отец: Куранов Гавриил Иванович

Мать: Куранова Наталия Николаевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: мещане Феодор Георгиевич Соколов и Евдокия Николаевна Соколова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-47 файл 87 номер 194
Смерть
20.12.1904 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умерла от детской в возрасте 6 дней https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-49 файл 43 номер 109
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