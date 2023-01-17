Куранова Мария Гавриловна
Место рождения
Дата рождения14.12.1904 ст.
Дата смерти20.12.1904 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1904 ст.
Восприемники: мещане Феодор Георгиевич Соколов и Евдокия Николаевна Соколова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-47 файл 87 номер 194
Смерть
20.12.1904 ст.
Умерла от детской в возрасте 6 дней https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-3-d-49 файл 43 номер 109