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Куранова Мария Михайловна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

17.01.1842 ст.

Дата смерти

22.06.1842 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1842 ст.

Отец: Куранов Михаил Алексеевич

Мать: Куранова Агриппина Григорьевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Восприемники: служащий казак Иван Алексеевич Куранов и купеческого сына Ивана Ипполитовича Никешина жена Екатерина Григорьевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d... Показать все
Смерть
22.06.1842 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
умерла от поноса в возрасте 4 месяца https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-3 файл 228 номер 30
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