Куранова Мария Михайловна
Место рождения
Дата рождения17.01.1842 ст.
Дата смерти22.06.1842 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
17.01.1842 ст.
Отец: служащий казак Восприемники: служащий казак Иван Алексеевич Куранов и купеческого сына Ивана Ипполитовича Никешина жена Екатерина Григорьевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d... Показать все
Смерть
22.06.1842 ст.
умерла от поноса в возрасте 4 месяца https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-3 файл 228 номер 30