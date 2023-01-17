Куранова Наталья Михайловна
Место рождения
Дата рождения22.08.1846 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1846 ст.
Отец: не указан
Отец: служащий казак Восприемники: служащий казак Иван Алексеевич Куранов и крестьянина Стефана Иоакимова дочь девица Елена Стефановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-4 файл 1... Показать все
Смерть
Неизвестно