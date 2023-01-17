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Куранова Наталья Михайловна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

22.08.1846 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Вычислено 1815 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1846 ст.

Отец: не указан

Мать: Куранова Агриппина Григорьевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служащий казак Восприемники: служащий казак Иван Алексеевич Куранов и крестьянина Стефана Иоакимова дочь девица Елена Стефановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-4 файл 1... Показать все
Смерть
Неизвестно
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