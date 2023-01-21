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Куранов Василий Михайлович

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

01.02.1853 ст.

Дата смерти

27.06.1853 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1853 ст.

Отец: Куранов Михаил Алексеевич

Мать: Куранова (Березина) Агриппина Григорьевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: отставной казак Восприемники: служащий казак Александр Васильевич Куранов и вдова купеческая сноха Екатерина Григорьевна Никешина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-5 файл 19... Показать все
Смерть
27.06.1853 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умер т поноса в возрасте 29 дней https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-5 файл 263 номер 41

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