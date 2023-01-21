Куранов Василий Михайлович
Место рождения
Дата рождения01.02.1853 ст.
Дата смерти27.06.1853 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
01.02.1853 ст.
Отец: отставной казак Восприемники: служащий казак Александр Васильевич Куранов и вдова купеческая сноха Екатерина Григорьевна Никешина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-5 файл 19... Показать все
Смерть
27.06.1853 ст.
Умер т поноса в возрасте 29 дней https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-5 файл 263 номер 41