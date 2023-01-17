Федорова (Куранова) Акилина (Акулина) Алексеевна
Место рождения
Дата рождения08.07.1816 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
08.07.1816 ст.
Отец: Куранов Алексей Матвеевич
Мать: не указана
Восприемник: отставного казака Андрея Рукосова жена Татьяна Петровна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 440 номер 61
Бракосочетание
12.02.1837 ст.
Жених: мещанин Никита Андреевич Федоров -19 лет Невеста: дочь отставного казака Алексея Матвеевича Куранова девица Акилина Алексеевна -22 года Поручители: астраханский купец Федор Федоров, отец родной... Показать все
Смерть
Неизвестно