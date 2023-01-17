Федорова (Куранова) Акилина (Акулина) Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорова (Куранова) Акилина (Акулина) Алексеевна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

08.07.1816 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1779 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1817 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1816 ст.

Отец: Куранов Алексей Матвеевич

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: отставного казака Андрея Рукосова жена Татьяна Петровна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 440 номер 61
Бракосочетание
12.02.1837 ст.

Муж: Федоров Никита Андреевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: мещанин Никита Андреевич Федоров -19 лет Невеста: дочь отставного казака Алексея Матвеевича Куранова девица Акилина Алексеевна -22 года Поручители: астраханский купец Федор Федоров, отец родной... Показать все
Смерть
Неизвестно
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