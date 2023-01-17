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Федоров Никита Андреевич

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1817

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1816 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
12.02.1837 ст.

Жена: Федорова Акилина Алексеевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: мещанин Никита Андреевич Федоров -19 лет Невеста: дочь отставного казака Алексея Матвеевича Куранова девица Акилина Алексеевна -22 года Поручители: астраханский купец Федор Федоров, отец родной... Показать все
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