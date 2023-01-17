Федоров Никита Андреевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1817
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.02.1837 ст.
Жених: мещанин Никита Андреевич Федоров -19 лет Невеста: дочь отставного казака Алексея Матвеевича Куранова девица Акилина Алексеевна -22 года Поручители: астраханский купец Федор Федоров, отец родной... Показать все