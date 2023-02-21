Трисоногов Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трисоногов Алексей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1790

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1790 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.01.1808 ст.

Жена: Трисоногова Аграфена Матвеевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: Красноярский служивый казак Алексей Иванович Трисоногов Невеста: отставного казака Матвея Петровича Куранова дочь девица Аграфена Матвеевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-... Показать все
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