Трисоногов Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1790
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1808 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: Красноярский служивый казак Алексей Иванович Трисоногов Невеста: отставного казака Матвея Петровича Куранова дочь девица Аграфена Матвеевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-... Показать все