Гоголева (Куранова) Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гоголева (Куранова) Татьяна Алексеевна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1734 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1795 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: Куранов Матвей Петрович

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
приемный отец Куранов Матвей Петрович
Бракосочетание
24.11.1815 ст.

Муж: Гоголев Наум Михайлович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: Астраханский мещанин Наум Михайлович Гоголев Невеста: приемная дочь отставного казака Матвея Петровича Куранова девица Татьяна Алексеевна Поручители: Астраханский мещанин Кирилл Митриевич Гогол... Показать все
Смерть
Неизвестно
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