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Гоголев Наум Михайлович

Место рождения

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Дата рождения

Около 1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1795 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Бракосочетание
24.11.1815 ст.

Жена: Гоголева Татьяна Алексеевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: Астраханский мещанин Наум Михайлович Гоголев Невеста: приемная дочь отставного казака Матвея Петровича Куранова девица Татьяна Алексеевна Поручители: Астраханский мещанин Кирилл Митриевич Гогол... Показать все
Смерть
Неизвестно
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