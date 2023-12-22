Гоголев Наум Михайлович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.11.1815 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: Астраханский мещанин Наум Михайлович Гоголев Невеста: приемная дочь отставного казака Матвея Петровича Куранова девица Татьяна Алексеевна Поручители: Астраханский мещанин Кирилл Митриевич Гогол... Показать все
Смерть
Неизвестно