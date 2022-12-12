Куранова Ирина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куранова Ирина Алексеевна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1723

Дата смерти

04.12.1798 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1707 г.р.

Дети

Вычислено 1734 г.р.

Добавил:

ЕР
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1723

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
У отставного казака Петра Куранова умерла жена его Ирина Алексеевна в возрасте 75 лет (возможно жена другого Петра)
Рождение ребёнка
Вычислено 1734

Сын: Куранов Матвей Петрович

Отец ребёнка: Куранов Петр Савельевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отчество Петрович из метрической записи 1806 года. Имя Матвей редкое у Курановых Красного яра (3 за 120 лет). Он был единственным живым в Матвеем в тот период времени. https://rodoslovnaya.astrobl.ru... Показать все
Бракосочетание
Около 1740

Муж: Куранов Петр Савельевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
04.12.1798 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умерла в возрасте 75 лет. Муж: отставной казак Иван Куранов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 11 номер 35
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