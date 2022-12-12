Куранова Ирина Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1723
Дата смерти04.12.1798 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1723
Отец: не указан
Мать: не указана
У отставного казака Петра Куранова умерла жена его Ирина Алексеевна в возрасте 75 лет (возможно жена другого Петра)
Рождение ребёнка
Вычислено 1734
Отец ребёнка: Куранов Петр Савельевич
Отчество Петрович из метрической записи 1806 года. Имя Матвей редкое у Курановых Красного яра (3 за 120 лет). Он был единственным живым в Матвеем в тот период времени. https://rodoslovnaya.astrobl.ru... Показать все
Бракосочетание
Около 1740
Смерть
04.12.1798 ст.
Умерла в возрасте 75 лет. Муж: отставной казак Иван Куранов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 11 номер 35