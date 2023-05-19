Куранова (Лобанова) Прасковья (Пераскева) Кириловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куранова (Лобанова) Прасковья (Пераскева) Кириловна

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
06.02.1829 ст.

Муж: Куранов Иван Васильевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: казак конно-артиллеристской N9 полуроты Поручители: отец жениха казак Василий Куранов и отец невесты крестьянин Кирилла Иванович Лобанов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2... Показать все
Рождение ребёнка
16.03.1830 ст.

Дочь: Переведенцева Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Куранов Иван Васильевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: служивый казак Восприемник: казака Никифора Ивановича Ерымовского жена Фекла Кирилловна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 106 номер 38
Рождение ребёнка
05.07.1832

Сын: Куранов Петр Иванович

Отец ребёнка: Куранов Иван Васильевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Отец: умерший казак Восприемники: государственный крестьянин селения Теплинский Кигач Федор Кириллович Лобанов и служащего казака Никиты Ивановича Ерымовского жена Фекла Кирилловна https://rodoslovna... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тутаринов Андрей Васильевич

Смерть
Неизвестно
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