Куранова (Лобанова) Прасковья (Пераскева) Кириловна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1829 ст.
Жених: казак конно-артиллеристской N9 полуроты Поручители: отец жениха казак Василий Куранов и отец невесты крестьянин Кирилла Иванович Лобанов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2... Показать все
Рождение ребёнка
16.03.1830 ст.
Дочь: Переведенцева Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Куранов Иван Васильевич
Отец: служивый казак Восприемник: казака Никифора Ивановича Ерымовского жена Фекла Кирилловна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 106 номер 38
Рождение ребёнка
05.07.1832
Отец ребёнка: Куранов Иван Васильевич
Отец: умерший казак Восприемники: государственный крестьянин селения Теплинский Кигач Федор Кириллович Лобанов и служащего казака Никиты Ивановича Ерымовского жена Фекла Кирилловна https://rodoslovna... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно