Тутаринов Андрей Васильевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1798
Дата смерти20.01.1836 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.01.1836 ст.
Жених: купеческий сын Андрей Васильевич Тутаринов - 38 лет Невеста: умершего казака Ивана Васильевича Куранова жена вдова Перасковья Кирилловна Куранова - 30лет Оба вторым браком https://rodoslovnaya... Показать все