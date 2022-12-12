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Тутаринов Андрей Васильевич

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1798

Дата смерти

20.01.1836 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1806 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куранова Прасковья Кириловна

Смерть
20.01.1836 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: купеческий сын Андрей Васильевич Тутаринов - 38 лет Невеста: умершего казака Ивана Васильевича Куранова жена вдова Перасковья Кирилловна Куранова - 30лет Оба вторым браком https://rodoslovnaya... Показать все
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