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Переведенцев Иоанн Еремеевич

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

24.03.1805 ст.

Дата смерти

17.05.1805 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1770 г.р.

Мать

Около 1780 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1805 ст.

Отец: Переведенцев Еремей Иванович

Мать: Переведенцева Наталья Николаевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: Красноярский государственный крестьянин Василий Измайлов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 128 номер 43
Смерть
17.05.1805 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 139 номер 35
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