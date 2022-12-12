Переведенцев Иоанн Еремеевич
Место рождения
Дата рождения24.03.1805 ст.
Дата смерти17.05.1805 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1805 ст.
Восприемник: Красноярский государственный крестьянин Василий Измайлов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 128 номер 43
Смерть
17.05.1805 ст.
https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 139 номер 35