Переведенцев Алексей Еремеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПереведенцев Алексей Еремеевич

Переведенцев Алексей Еремеевич

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

07.08.1817 ст.

Дата смерти

13.07.1818 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1770 г.р.

Мать

Около 1780 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1817 ст.

Отец: Переведенцев Еремей Иванович

Мать: Переведенцева Наталья Николаевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: Красноярский мещанин Прокофий Гаврилов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 466 номер 16
Смерть
13.07.1818 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
умер в 3 (!) года горячкою https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 525 номер 48
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close