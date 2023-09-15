Переведенцев Алексей Еремеевич
Место рождения
Дата рождения07.08.1817 ст.
Дата смерти13.07.1818 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1817 ст.
Восприемник: Красноярский мещанин Прокофий Гаврилов https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 466 номер 16
Смерть
13.07.1818 ст.
умер в 3 (!) года горячкою https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 525 номер 48