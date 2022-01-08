Болдырева (Переведенцева) Анна Еремеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болдырева (Переведенцева) Анна Еремеевна

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

07.09.1802 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1770 г.р.

Мать

Вычислено 1772 г.р.

Муж

Около 1800 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1802 ст.

Отец: Переведенцев Еремей Иванович

Мать: Переведенцева Наталья Николаевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: Красноярского государственного крестьянина Ивана Иванова жена его вдова Авдотья https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 57 номер 86
Бракосочетание
06.02.1821 ст.

Муж: Болдырев Леонтий

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: мещанин Леонтий Болдырев Невеста: дочь государственного крестьянина Еремея Переведенцева девица Анна Еремеевна Поручители: родной дядя жениха Григорий Болдырев и родной отец невесты Еремей Пере... Показать все
Смерть
Неизвестно

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