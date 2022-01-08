Болдырева (Переведенцева) Анна Еремеевна
Место рождения
Дата рождения07.09.1802 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1802 ст.
Восприемник: Красноярского государственного крестьянина Ивана Иванова жена его вдова Авдотья https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 57 номер 86
Бракосочетание
06.02.1821 ст.
Муж: Болдырев Леонтий
Жених: мещанин Леонтий Болдырев Невеста: дочь государственного крестьянина Еремея Переведенцева девица Анна Еремеевна Поручители: родной дядя жениха Григорий Болдырев и родной отец невесты Еремей Пере... Показать все
Смерть
Неизвестно