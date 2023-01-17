Болдырев Леонтий
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1821 ст.
Жена: Болдырева Анна Еремеевна
Жених: мещанин Леонтий Болдырев Невеста: дочь государственного крестьянина Еремея Переведенцева девица Анна Еремеевна Поручители: родной дядя жениха Григорий Болдырев и родной отец невесты Еремей Пере... Показать все