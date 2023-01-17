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Болдырев Леонтий

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1800

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1802 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
06.02.1821 ст.

Жена: Болдырева Анна Еремеевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: мещанин Леонтий Болдырев Невеста: дочь государственного крестьянина Еремея Переведенцева девица Анна Еремеевна Поручители: родной дядя жениха Григорий Болдырев и родной отец невесты Еремей Пере... Показать все
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