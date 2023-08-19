Аристова (Переведенцева) Агриппина Еремеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Бракосочетание
10.01.1829 ст.
Жених: Красноярский казак Павел Дмитриевич Аристов Невеста: дочь гос. крестьянина Еремея Ивановича Переведенцева девицей Агриппиной Еремеевной Поручители: отец родной жениха Красноярский казак Дмитрий... Показать все
Смерть
Неизвестно