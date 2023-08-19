Аристова (Переведенцева) Агриппина Еремеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАристова (Переведенцева) Агриппина Еремеевна

Аристова (Переведенцева) Агриппина Еремеевна

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1770 г.р.

Мать

Около 1780 г.р.

Муж

Около 1810 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: Переведенцев Еремей Иванович

Мать: Переведенцева Наталья Николаевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
10.01.1829 ст.

Муж: Аристов Павел Дмитриевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: Красноярский казак Павел Дмитриевич Аристов Невеста: дочь гос. крестьянина Еремея Ивановича Переведенцева девицей Агриппиной Еремеевной Поручители: отец родной жениха Красноярский казак Дмитрий... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close