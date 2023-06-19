Аристов Павел Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАристов Павел Дмитриевич

Аристов Павел Дмитриевич

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1810 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
10.01.1829 ст.

Жена: Аристова Агриппина Еремеевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: Красноярский казак Павел Дмитриевич Аристов Невеста: дочь гос. крестьянина Еремея Ивановича Переведенцева девицей Агриппиной Еремеевной Поручители: отец родной жениха Красноярский казак Дмитрий... Показать все
Смерть
Неизвестно