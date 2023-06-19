Аристов Павел Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.01.1829 ст.
Жених: Красноярский казак Павел Дмитриевич Аристов Невеста: дочь гос. крестьянина Еремея Ивановича Переведенцева девицей Агриппиной Еремеевной Поручители: отец родной жениха Красноярский казак Дмитрий... Показать все
Смерть
Неизвестно