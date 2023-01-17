Переведенцев Иван
Место рождения
Дата рожденияОколо 1730
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1750
Сын: Переведенцев Ерофей Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1754
Сын: Переведенцев Денис Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1768
Дочь: Камышева Варвара Ивановна
Мать ребёнка: не указана
В 1795 году - 27 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-498-op-1-d-501 файл 43 номер 43
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Переведенцев Еремей Иванович
Мать ребёнка: не указана
Еремей, но с 1819 года в нескольких записях Ерофей
Смерть
Неизвестно