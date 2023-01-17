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Переведенцев Иван

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Переведенцев Ерофей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1754

Сын: Переведенцев Денис Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1768

Дочь: Камышева Варвара Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В 1795 году - 27 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-498-op-1-d-501 файл 43 номер 43
Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Переведенцев Еремей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Еремей, но с 1819 года в нескольких записях Ерофей
Смерть
Неизвестно
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