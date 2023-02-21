Переведенцев Денис Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1754
Дата смерти03.07.1809 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1754
Отец: Переведенцев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1780 ст.
Сын: Переведенцев Иван Денисович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1790 ст.
Сын: Переведенцев Алексей Денисович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1795
Сын: Переведенцев Андрей Денисович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1795 ст.
Сын: Переведенцев Григорий Денисович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Переведенцева Прасковья Денисовна
Мать ребёнка: не указана
7.11.1809 восприемник в метрической записи о рождении https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 281 номер 137
Смерть
03.07.1809 ст.
умер в возрасте 55 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 237 номер 41