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Переведенцев Денис Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1754

Дата смерти

03.07.1809 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1754

Отец: Переведенцев Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1780 ст.

Сын: Переведенцев Иван Денисович

Мать ребёнка: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1790 ст.

Сын: Переведенцев Алексей Денисович

Мать ребёнка: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Переведенцев Андрей Денисович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1795 ст.

Сын: Переведенцев Григорий Денисович

Мать ребёнка: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Переведенцева Прасковья Денисовна

Мать ребёнка: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
7.11.1809 восприемник в метрической записи о рождении https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 281 номер 137
Смерть
03.07.1809 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
умер в возрасте 55 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 237 номер 41