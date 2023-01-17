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Переведенцев Алексей Денисович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1790 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790 ст.

Отец: Переведенцев Денис Иванович

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
06.02.1810 ст.

Жена: Переведенцева Елена Афанасьевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: Красноярский государственный крестьянин Алексей Денисович Переведенцев Невеста: дочь умершего Красноярского Афанасия Васильевича Копкина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 ... Показать все
Рождение ребёнка
03.05.1812 ст.

Дочь: Переведенцева Пелагея Алексеевна

Мать ребёнка: Переведенцева Елена Афанасьевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: гос. крестьянина Ерофея Иванова жена Марфа Ульяновна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 302 номер 45
Рождение ребёнка
09.08.1819 ст.

Дочь: Переведенцева Васса Андреевна

Мать ребёнка: Переведенцева Елена Афанасьевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: государственного крестьянина Андрея Петрова жена Ефимия Григорьевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 549 номер 82
Рождение ребёнка
02.09.1823 ст.

Дочь: Переведенцева Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Переведенцева Елена Афанасьевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: государственного крестьянина Григория Денисовича Переведенцева жена Евдокия Максимовна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 644 номер 92
Рождение ребёнка
15.03.1825 ст.

Сын: Переведенцев Гавриил Алексеевич

Мать ребёнка: Переведенцева Елена Афанасьевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: Красноярский мещанин Алексей Афанасьевич Копнин https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 701 номер 40
Рождение ребёнка
27.09.1827 ст.

Дочь: Переведенцева Пелагея Алексеевна

Мать ребёнка: Переведенцева Елена Афанасьевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
близнецы: Григорий и Пелагея Восприемник: мещанина Прокофия Андреевича Гаврилова жена Евдокия Ивановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 53 номер 108
Рождение ребёнка
28.09.1827 ст.

Сын: Переведенцев Григорий Алексеевич

Мать ребёнка: Переведенцева Елена Афанасьевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
близнецы: Григорий и Пелагея Восприемник: гос. крестьянин Максим Давыдович Дементьев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 53 номер 107
Смерть
Неизвестно
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