Переведенцев Алексей Денисович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1790 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1790 ст.
Отец: Переведенцев Денис Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1810 ст.
Жених: Красноярский государственный крестьянин Алексей Денисович Переведенцев Невеста: дочь умершего Красноярского Афанасия Васильевича Копкина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 ... Показать все
Рождение ребёнка
03.05.1812 ст.
Дочь: Переведенцева Пелагея Алексеевна
Мать ребёнка: Переведенцева Елена Афанасьевна
Восприемник: гос. крестьянина Ерофея Иванова жена Марфа Ульяновна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 302 номер 45
Рождение ребёнка
09.08.1819 ст.
Дочь: Переведенцева Васса Андреевна
Мать ребёнка: Переведенцева Елена Афанасьевна
Восприемник: государственного крестьянина Андрея Петрова жена Ефимия Григорьевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 549 номер 82
Рождение ребёнка
02.09.1823 ст.
Дочь: Переведенцева Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Переведенцева Елена Афанасьевна
Восприемник: государственного крестьянина Григория Денисовича Переведенцева жена Евдокия Максимовна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 644 номер 92
Рождение ребёнка
15.03.1825 ст.
Сын: Переведенцев Гавриил Алексеевич
Мать ребёнка: Переведенцева Елена Афанасьевна
Восприемник: Красноярский мещанин Алексей Афанасьевич Копнин https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 701 номер 40
Рождение ребёнка
27.09.1827 ст.
Дочь: Переведенцева Пелагея Алексеевна
Мать ребёнка: Переведенцева Елена Афанасьевна
близнецы: Григорий и Пелагея Восприемник: мещанина Прокофия Андреевича Гаврилова жена Евдокия Ивановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 53 номер 108
Рождение ребёнка
28.09.1827 ст.
Сын: Переведенцев Григорий Алексеевич
Мать ребёнка: Переведенцева Елена Афанасьевна
близнецы: Григорий и Пелагея Восприемник: гос. крестьянин Максим Давыдович Дементьев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 53 номер 107
Смерть
Неизвестно