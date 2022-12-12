Переведенцева Пелагея Алексеевна
Место рождения
Дата рождения27.09.1827 ст.
Дата смерти28.09.1827 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1827 ст.
близнецы: Григорий и Пелагея Восприемник: мещанина Прокофия Андреевича Гаврилова жена Евдокия Ивановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 53 номер 108
Смерть
28.09.1827 ст.
Причина: детским https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 68 номер 34