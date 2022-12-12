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Переведенцева Пелагея Алексеевна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

27.09.1827 ст.

Дата смерти

28.09.1827 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1827 ст.

Отец: Переведенцев Алексей Денисович

Мать: Переведенцева Елена Афанасьевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
близнецы: Григорий и Пелагея Восприемник: мещанина Прокофия Андреевича Гаврилова жена Евдокия Ивановна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 53 номер 108
Смерть
28.09.1827 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Причина: детским https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 68 номер 34
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