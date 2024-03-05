Переведенцева Евдокия Васильевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1761
Отец: не указан
Мать: не указана
В 1795 году -34 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-498-op-1-d-501 файл 114
Бракосочетание
Около 1780
Рождение ребёнка
Вычислено 1781 ст.
Сын: Переведенцев Иван Денисович
Отец ребёнка: Переведенцев Денис Иванович
В 1795 году -14 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-498-op-1-d-501 файл 114
Рождение ребёнка
Вычислено 1785 ст.
Сын: Переведенцев Алексей Денисович
Отец ребёнка: Переведенцев Денис Иванович
В 1795 году -10 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-498-op-1-d-501 файл 114
Рождение ребёнка
Вычислено 1789
Дочь: Переведенцева Прасковья Денисовна
Отец ребёнка: Переведенцев Денис Иванович
В 1795 году - 6 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-498-op-1-d-501 файл 114
Рождение ребёнка
Вычислено 1791 ст.
Сын: Переведенцев Григорий Денисович
Отец ребёнка: Переведенцев Денис Иванович
В 1795 году - 4 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-498-op-1-d-501 файл 114
Смерть
Неизвестно