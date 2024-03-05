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Переведенцева Евдокия Васильевна

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1763 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В 1795 году -34 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-498-op-1-d-501 файл 114
Бракосочетание
Около 1780

Муж: Переведенцев Денис Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1781 ст.

Сын: Переведенцев Иван Денисович

Отец ребёнка: Переведенцев Денис Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В 1795 году -14 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-498-op-1-d-501 файл 114
Рождение ребёнка
Вычислено 1785 ст.

Сын: Переведенцев Алексей Денисович

Отец ребёнка: Переведенцев Денис Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В 1795 году -10 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-498-op-1-d-501 файл 114
Рождение ребёнка
Вычислено 1789

Дочь: Переведенцева Прасковья Денисовна

Отец ребёнка: Переведенцев Денис Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В 1795 году - 6 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-498-op-1-d-501 файл 114
Рождение ребёнка
Вычислено 1791 ст.

Сын: Переведенцев Григорий Денисович

Отец ребёнка: Переведенцев Денис Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
В 1795 году - 4 лет https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-498-op-1-d-501 файл 114
Смерть
Неизвестно

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