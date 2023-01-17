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Переведенцев Григорий Денисович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1795 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1754 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1795 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1795 ст.

Отец: Переведенцев Денис Иванович

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
30.01.1816 ст.

Жена: Переведенцева Евдокия Максимовна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених и невеста Красноярские государственные крестьяне. Поручители: жениха дядя родной Еремей Иванович Переведенцев и отец невесты Максим Алексеевич Мещеряков https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f... Показать все
Смерть
Неизвестно
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