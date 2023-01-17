Переведенцев Григорий Денисович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1795 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1795 ст.
Отец: Переведенцев Денис Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1816 ст.
Жених и невеста Красноярские государственные крестьяне. Поручители: жениха дядя родной Еремей Иванович Переведенцев и отец невесты Максим Алексеевич Мещеряков https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f... Показать все
Смерть
Неизвестно