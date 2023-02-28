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Переведенцев Ерофей Иванович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1750

Дата смерти

До 1829

Пол

Мужской

Отец

Около 1730 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1769 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: Переведенцев Иван

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Переведенцев Лев Ерофеевич

Мать ребёнка: Переведенцева Марфа Ульяновна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Переведенцев Петр Ерофеевич

Мать ребёнка: Переведенцева Марфа Ульяновна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Переведенцева Марфа Ульяновна

Смерть
До 1829
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