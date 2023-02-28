Переведенцев Ерофей Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1750
Дата смертиДо 1829
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750
Отец: Переведенцев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Переведенцев Лев Ерофеевич
Мать ребёнка: Переведенцева Марфа Ульяновна
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Переведенцев Петр Ерофеевич
Мать ребёнка: Переведенцева Марфа Ульяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1829