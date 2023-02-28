Переведенцев Петр Ерофеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Рождение ребёнка
27.09.1820 ст.
Дочь: Переведенцева Пелагея Петровна
Мать ребёнка: не указана
Восприемник: мать отца родная Марфа Ульяновна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 549 номер 96
Рождение ребёнка
14.09.1822 ст.
Сын: Переведенцев Иван Петрович
Мать ребёнка: не указана
Восприемник: мещанин Петр Сергеевич Чириков https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 618 номер 106
Рождение ребёнка
18.03.1825 ст.
Дочь: Переведенцева Дарья Петровна
Мать ребёнка: не указана
Восприемник: государственного крестьянина Григория Денисовича Переведенцева жена Евдокия Максимовна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 701 номер 42
Рождение ребёнка
16.07.1829 ст.
Сын: Переведенцев Илья Петрович
Мать ребёнка: не указана
Восприемник: государственный крестьянин Алексей Денисович Переведенцев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 77 номер 88
Рождение ребёнка
03.10.1830 ст.
Сын: Переведенцев Роман Петрович
Мать ребёнка: не указана
Восприемник: гос. крестьянин Алексей Денисович Переведенцев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 100 номер 98
Рождение ребёнка
Вычислено 18.04.1833 ст.
Сын: Переведенцев Симеон Петрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно