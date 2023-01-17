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Переведенцева Марфа Ульяновна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1769

Дата смерти

1829

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1750 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Переведенцев Лев Ерофеевич

Отец ребёнка: Переведенцев Ерофей Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Переведенцев Петр Ерофеевич

Отец ребёнка: Переведенцев Ерофей Иванович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Переведенцев Ерофей Иванович

Смерть
1829
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
умерла в возрасте 60 лет
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