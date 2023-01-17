Переведенцева Марфа Ульяновна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1769
Дата смерти1829
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Переведенцев Лев Ерофеевич
Отец ребёнка: Переведенцев Ерофей Иванович
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Переведенцев Петр Ерофеевич
Отец ребёнка: Переведенцев Ерофей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1829
умерла в возрасте 60 лет