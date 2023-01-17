Переведенцев Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения14.09.1822 ст.
Дата смерти08.04.1823 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
14.09.1822 ст.
Отец: Переведенцев Петр Ерофеевич
Мать: не указана
Восприемник: мещанин Петр Сергеевич Чириков https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 618 номер 106
Смерть
08.04.1823 ст.
умер в возрасте 5 месяцев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 655 номер 10