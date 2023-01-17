Переведенцев Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПереведенцев Иван Петрович

Переведенцев Иван Петрович

avatar

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

14.09.1822 ст.

Дата смерти

08.04.1823 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1800 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1822 ст.

Отец: Переведенцев Петр Ерофеевич

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: мещанин Петр Сергеевич Чириков https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 618 номер 106
Смерть
08.04.1823 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
умер в возрасте 5 месяцев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 655 номер 10
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close