Переведенцева Пелагея Петровна
Место рождения
Дата рождения27.09.1820 ст.
Дата смерти21.10.1826 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1820 ст.
Отец: Переведенцев Петр Ерофеевич
Мать: не указана
Восприемник: мать отца родная Марфа Ульяновна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 549 номер 96
Смерть
21.10.1826 ст.
умерла в возрасте 7 лет от оспы https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 21 номер 37