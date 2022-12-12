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Переведенцева Пелагея Петровна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

27.09.1820 ст.

Дата смерти

21.10.1826 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1800 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
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Место
Комментарий
Рождение
27.09.1820 ст.

Отец: Переведенцев Петр Ерофеевич

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: мать отца родная Марфа Ульяновна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 549 номер 96
Смерть
21.10.1826 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
умерла в возрасте 7 лет от оспы https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 21 номер 37
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