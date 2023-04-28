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Переведенцева Дарья Петровна

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

18.03.1825 ст.

Дата смерти

04.06.1825 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1800 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
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Место
Комментарий
Рождение
18.03.1825 ст.

Отец: Переведенцев Петр Ерофеевич

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: государственного крестьянина Григория Денисовича Переведенцева жена Евдокия Максимовна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 701 номер 42
Смерть
04.06.1825 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
умерла в возрасте 2 месяца https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 722 номер 10
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