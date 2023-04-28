Переведенцева Дарья Петровна
Место рождения
Дата рождения18.03.1825 ст.
Дата смерти04.06.1825 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
18.03.1825 ст.
Отец: Переведенцев Петр Ерофеевич
Мать: не указана
Восприемник: государственного крестьянина Григория Денисовича Переведенцева жена Евдокия Максимовна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 701 номер 42
Смерть
04.06.1825 ст.
умерла в возрасте 2 месяца https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 722 номер 10