Переведенцев Митрий Еремеевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1806 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1806 ст.
Отец: Переведенцев Еремей Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
05.11.1830 ст.
Жених: Красноярский гос. крестьянин Митрий Еремеевич Переведенцев -24 лет Невеста: дочь Красноярского мещанина Василия Афанасьевича Никешина девица Екатерина Васильевна Поручители: отец родной жениха... Показать все
Смерть
Неизвестно