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Переведенцев Митрий Еремеевич

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1806 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1770 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1810 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1806 ст.

Отец: Переведенцев Еремей Иванович

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
05.11.1830 ст.

Жена: Переведенцева Екатерина Васильевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: Красноярский гос. крестьянин Митрий Еремеевич Переведенцев -24 лет Невеста: дочь Красноярского мещанина Василия Афанасьевича Никешина девица Екатерина Васильевна Поручители: отец родной жениха... Показать все
Смерть
Неизвестно
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