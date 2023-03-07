Переведенцева (Никешина) Екатерина Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.11.1830 ст.
Жених: Красноярский гос. крестьянин Митрий Еремеевич Переведенцев -24 лет Невеста: дочь Красноярского мещанина Василия Афанасьевича Никешина девица Екатерина Васильевна Поручители: отец родной жениха... Показать все
Смерть
Неизвестно