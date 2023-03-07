Переведенцева (Никешина) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переведенцева (Никешина) Екатерина Васильевна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1806 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
05.11.1830 ст.

Муж: Переведенцев Митрий Еремеевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: Красноярский гос. крестьянин Митрий Еремеевич Переведенцев -24 лет Невеста: дочь Красноярского мещанина Василия Афанасьевича Никешина девица Екатерина Васильевна Поручители: отец родной жениха... Показать все
Смерть
Неизвестно
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