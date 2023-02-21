Переведенцева (Иванова) Феодосия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переведенцева (Иванова) Феодосия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1795

Дата смерти

?.07.1830 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.01.1817 ст.

Муж: Переведенцев Александр Еремеевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: Красноярский государственный крестьянин Александр Еремеевич Переведенцев Невеста: дочь Красноярского государственного крестьянина Ивана Иванова Поручители: Красноярский государственный крестья... Показать все
Рождение ребёнка
02.11.1818 ст.

Сын: Переведенцев Михаил Александрович

Отец ребёнка: Переведенцев Александр Еремеевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: брат его родной Василий Еремеевич Переведенцев https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 506 номер 116
Рождение ребёнка
20.04.1823 ст.

Дочь: Переведенцева Александра Александровна

Отец ребёнка: Переведенцев Александр Еремеевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: Красноярского мещанина Леонтия Васильевича Болдырева жена Анна Еремеевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-1 файл 638 номер 38
Рождение ребёнка
10.10.1824 ст.

Дочь: Агапова Прасковья Александровна

Отец ребёнка: Переведенцев Александр Еремеевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
05.09.1827 ст.

Дочь: Переведенцева Анна Александровна

Отец ребёнка: Переведенцев Александр Еремеевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: Государственного крестьянина Еремея Ивановича Переведенцева дочь Агрофена Еремеевна https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 32 номер 115
Рождение ребёнка
03.07.1829 ст.

Дочь: Переведенцева Агриппина Александровна

Отец ребёнка: Переведенцев Александр Еремеевич

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемник: вдова мещанка Анна Ивановна Никешина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 76 номер 3
Смерть
?.07.1830 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
умерла в возрасте 35 лет от холеры https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-2 файл 131 номер 32
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