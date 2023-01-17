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Агапова Александра Романовна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

05.05.1856 ст.

Дата смерти

10.08.1858 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1856 ст.

Отец: Агапов Роман Андреевич

Мать: Агапова Прасковья Александровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярский отставной казак Андриан Яковлевич Мартынов и вдова казачка Анна Кузьминична Агапова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-1-D-5 файл 496 номер 38
Смерть
10.08.1858 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умерла в возрасте 2 лет от поноса https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-1-D-6 файл 191 номер 74
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