Агапова Александра Романовна
Место рождения
Дата рождения05.05.1856 ст.
Дата смерти10.08.1858 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1856 ст.
Восприемники: Красноярский отставной казак Андриан Яковлевич Мартынов и вдова казачка Анна Кузьминична Агапова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-1-D-5 файл 496 номер 38
Смерть
10.08.1858 ст.
Умерла в возрасте 2 лет от поноса https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-1-D-6 файл 191 номер 74