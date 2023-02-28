Агапов Стефан Романович
Место рождения
Дата рождения26.06.1845 ст.
Дата смерти19.04.1846 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
26.06.1845 ст.
Родители: Красноярский служащий казак Роман Андреевич Агапов и жена его Прасковья Александровна. Восприемники: Разночинского общества, государственный крестьянин Роман Михайлович Тарасов и служащего ... Показать все
Смерть
19.04.1846 ст.
умер от оспы в возрасте 6 месяцевhttps://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-1-d-4 файл 186 номер 10