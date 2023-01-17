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Агапов Константин Романович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

17.08.1848 ст.

Дата смерти

11.07.1918 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1848 ст.

Отец: Агапов Роман Андреевич

Мать: Агапова Прасковья Александровна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Родители: Красноярский служащий казак Роман Андреевич Агапов и жена его Прасковья Александровна. Восприемники: Красноярский служащий казак Николай Павлович Зеленикин? и умершего Красноярского мещанин... Показать все
Военная служба
С 1866
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
служба в Красноярской казачьей команде АКВ
Бракосочетание
Около 1875

Жена: Агапова Екатерина Васильевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1878

Дочь: Агапова Пелагея Константиновна

Мать ребёнка: Агапова Екатерина Васильевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Алфавитный населенный список прихожан Владимировского собора села Красный Яр Красноярского уезда Астраханской губернии в 1895 г. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-4-d-2 файл 5 номер 18
Рождение ребёнка
Вычислено 1882

Сын: Агапов Илья Константинович

Мать ребёнка: Агапова Екатерина Васильевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Алфавитный населенный список прихожан Владимировского собора села Красный Яр Красноярского уезда Астраханской губернии в 1895 г. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-4-d-2 файл 5 номер 18
Рождение ребёнка
Вычислено 1886

Дочь: Ситникова Агрипина Константиновна

Мать ребёнка: Агапова Екатерина Васильевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Алфавитный населенный список прихожан Владимировского собора села Красный Яр Красноярского уезда Астраханской губернии в 1895 г. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-4-d-2 файл 5 номер 18
Рождение ребёнка
Вычислено 1888 ст.

Дочь: Тутаринова Анна Константиновна

Мать ребёнка: Агапова Екатерина Васильевна

Алфавитный населенный список прихожан Владимировского собора села Красный Яр Красноярского уезда Астраханской губернии в 1895 г. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-4-d-2 файл 5
Рождение ребёнка
11.11.1890 ст.

Сын: Агапов Михаил Константинович

Мать ребёнка: Агапова Екатерина Васильевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярский мещанин Иван Николаевич Серебряков и города Петровска Саратовской губернии мещанка девица Зиновия Михайловна Заварина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-1 ... Показать все
Рождение ребёнка
17.11.1892 ст.

Сын: Агапов Николай Константинович

Мать ребёнка: Агапова Екатерина Васильевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Симбирской губернии, Корсунского уезда Григорий Николаевич Холодов и Петровская мещанка Зиновия Михайловна Заварина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-8 файл 50 номер 1... Показать все
Смерть
11.07.1918 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
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