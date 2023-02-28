Агапов Михаил Константинович
Место рождения
Дата рождения11.11.1890 ст.
Дата смертиПосле 1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1890 ст.
Восприемники: Красноярский мещанин Иван Николаевич Серебряков и города Петровска Саратовской губернии мещанка девица Зиновия Михайловна Заварина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-1 ... Показать все
Бракосочетание
13.07.1913 ст.
Жених: казак Красноярской станицы Агапов Михаил Константинович - 22 года Невеста: Красноярская мещанка Анастасия Ивановна Копылова -19 лет Поручители: Красноярские казаки Петр Романович Епанешников, ... Показать все
Рождение ребёнка
14.03.1915 ст.
Сын: Агапов Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Агапова Анастасия Ивановна
Восприемники: казак Красноярской станицы Михаил Александрович Белянин и Красноярская мещанка Анна Ивановна Копылова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-87 файл 34 номер 59
Рождение ребёнка
18.05.1917 ст.
Дочь: Агапова Павла Михайловна
Мать ребёнка: Агапова Анастасия Ивановна
Восприемники: мещане города Красного Яра Адриан Иванович Никешин и Анна Ивановна Копылова
Военная служба
Неизвестно
1908-1918 казак Красноярской станицы 1943 призван Красноярский РВК, Астраханская обл., Красноярский р-н , рядовой
Смерть
После 1943