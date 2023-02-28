Агапова (Копылова) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агапова (Копылова) Анастасия Ивановна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1894 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1890 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1894 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
13.07.1913 ст.

Муж: Агапов Михаил Константинович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: казак Красноярской станицы Агапов Михаил Константинович - 22 года Невеста: Красноярская мещанка Анастасия Ивановна Копылова -19 лет Поручители: Красноярские казаки Петр Романович Епанешников, ... Показать все
Рождение ребёнка
14.03.1915 ст.

Сын: Агапов Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Агапов Михаил Константинович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казак Красноярской станицы Михаил Александрович Белянин и Красноярская мещанка Анна Ивановна Копылова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-87 файл 34 номер 59
Рождение ребёнка
18.05.1917 ст.

Дочь: Агапова Павла Михайловна

Отец ребёнка: Агапов Михаил Константинович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: мещане города Красного Яра Адриан Иванович Никешин и Анна Ивановна Копылова
Смерть
Неизвестно
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