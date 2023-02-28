Агапова (Копылова) Анастасия Ивановна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1894 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1894 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.07.1913 ст.
Жених: казак Красноярской станицы Агапов Михаил Константинович - 22 года Невеста: Красноярская мещанка Анастасия Ивановна Копылова -19 лет Поручители: Красноярские казаки Петр Романович Епанешников, ... Показать все
Рождение ребёнка
14.03.1915 ст.
Сын: Агапов Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Агапов Михаил Константинович
Восприемники: казак Красноярской станицы Михаил Александрович Белянин и Красноярская мещанка Анна Ивановна Копылова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-87 файл 34 номер 59
Рождение ребёнка
18.05.1917 ст.
Дочь: Агапова Павла Михайловна
Отец ребёнка: Агапов Михаил Константинович
Восприемники: мещане города Красного Яра Адриан Иванович Никешин и Анна Ивановна Копылова
Смерть
Неизвестно