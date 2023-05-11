Агапов Алексей Михайлович
Место рождения
Дата рождения14.03.1915 ст.
Дата смерти28.09.1915 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1915 ст.
Восприемники: казак Красноярской станицы Михаил Александрович Белянин и Красноярская мещанка Анна Ивановна Копылова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-87 файл 34 номер 59
Смерть
28.09.1915 ст.
умер от катара кишек https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-89 файл 78 номер 140