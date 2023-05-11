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Агапов Алексей Михайлович

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

14.03.1915 ст.

Дата смерти

28.09.1915 ст.

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

Вычислено 1894 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1915 ст.

Отец: Агапов Михаил Константинович

Мать: Агапова Анастасия Ивановна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: казак Красноярской станицы Михаил Александрович Белянин и Красноярская мещанка Анна Ивановна Копылова https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-87 файл 34 номер 59
Смерть
28.09.1915 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
умер от катара кишек https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-89 файл 78 номер 140
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