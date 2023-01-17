Агапова Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агапова Екатерина Васильевна

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Около 1875

Муж: Агапов Константин Романович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1878

Дочь: Агапова Пелагея Константиновна

Отец ребёнка: Агапов Константин Романович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Алфавитный населенный список прихожан Владимировского собора села Красный Яр Красноярского уезда Астраханской губернии в 1895 г. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-4-d-2 файл 5 номер 18
Рождение ребёнка
Вычислено 1882

Сын: Агапов Илья Константинович

Отец ребёнка: Агапов Константин Романович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Алфавитный населенный список прихожан Владимировского собора села Красный Яр Красноярского уезда Астраханской губернии в 1895 г. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-4-d-2 файл 5 номер 18
Рождение ребёнка
Вычислено 1886

Дочь: Ситникова Агрипина Константиновна

Отец ребёнка: Агапов Константин Романович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Алфавитный населенный список прихожан Владимировского собора села Красный Яр Красноярского уезда Астраханской губернии в 1895 г. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-4-d-2 файл 5 номер 18
Рождение ребёнка
Вычислено 1888 ст.

Дочь: Тутаринова Анна Константиновна

Отец ребёнка: Агапов Константин Романович

Алфавитный населенный список прихожан Владимировского собора села Красный Яр Красноярского уезда Астраханской губернии в 1895 г. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-4-d-2 файл 5
Рождение ребёнка
11.11.1890 ст.

Сын: Агапов Михаил Константинович

Отец ребёнка: Агапов Константин Романович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Красноярский мещанин Иван Николаевич Серебряков и города Петровска Саратовской губернии мещанка девица Зиновия Михайловна Заварина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-1 ... Показать все
Рождение ребёнка
17.11.1892 ст.

Сын: Агапов Николай Константинович

Отец ребёнка: Агапов Константин Романович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Симбирской губернии, Корсунского уезда Григорий Николаевич Холодов и Петровская мещанка Зиновия Михайловна Заварина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-8 файл 50 номер 1... Показать все
Смерть
Неизвестно
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