Агапова Екатерина Васильевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1875
Рождение ребёнка
Вычислено 1878
Дочь: Агапова Пелагея Константиновна
Отец ребёнка: Агапов Константин Романович
Алфавитный населенный список прихожан Владимировского собора села Красный Яр Красноярского уезда Астраханской губернии в 1895 г. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-4-d-2 файл 5 номер 18
Рождение ребёнка
Вычислено 1882
Сын: Агапов Илья Константинович
Отец ребёнка: Агапов Константин Романович
Алфавитный населенный список прихожан Владимировского собора села Красный Яр Красноярского уезда Астраханской губернии в 1895 г. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-4-d-2 файл 5 номер 18
Рождение ребёнка
Вычислено 1886
Дочь: Ситникова Агрипина Константиновна
Отец ребёнка: Агапов Константин Романович
Алфавитный населенный список прихожан Владимировского собора села Красный Яр Красноярского уезда Астраханской губернии в 1895 г. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-4-d-2 файл 5 номер 18
Рождение ребёнка
Вычислено 1888 ст.
Дочь: Тутаринова Анна Константиновна
Отец ребёнка: Агапов Константин Романович
Алфавитный населенный список прихожан Владимировского собора села Красный Яр Красноярского уезда Астраханской губернии в 1895 г. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-4-d-2 файл 5
Рождение ребёнка
11.11.1890 ст.
Сын: Агапов Михаил Константинович
Отец ребёнка: Агапов Константин Романович
Восприемники: Красноярский мещанин Иван Николаевич Серебряков и города Петровска Саратовской губернии мещанка девица Зиновия Михайловна Заварина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-1 ... Показать все
Рождение ребёнка
17.11.1892 ст.
Сын: Агапов Николай Константинович
Отец ребёнка: Агапов Константин Романович
Восприемники: Симбирской губернии, Корсунского уезда Григорий Николаевич Холодов и Петровская мещанка Зиновия Михайловна Заварина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-8 файл 50 номер 1... Показать все
Смерть
Неизвестно