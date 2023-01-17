Агапов Илья Константинович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1882
Дата смерти13.12.1890
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1882
Алфавитный населенный список прихожан Владимировского собора села Красный Яр Красноярского уезда Астраханской губернии в 1895 г. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-4-d-2 файл 5 номер 18
Смерть
13.12.1890
Умер казака Красноярской станицы Константина Романовича Агапова сын Илья 8 лет Метрические записи об умерших Владимировского собора села Красный Яр Красноярского уезда Астраханской губернии за 1890 г... Показать все