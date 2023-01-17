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Агапов Илья Константинович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1882

Дата смерти

13.12.1890

Пол

Мужской

Отец

1848 г.р.

Мать

Вычислено 1858 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1882

Отец: Агапов Константин Романович

Мать: Агапова Екатерина Васильевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Алфавитный населенный список прихожан Владимировского собора села Красный Яр Красноярского уезда Астраханской губернии в 1895 г. https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/f-282-op-4-d-2 файл 5 номер 18
Смерть
13.12.1890
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Умер казака Красноярской станицы Константина Романовича Агапова сын Илья 8 лет Метрические записи об умерших Владимировского собора села Красный Яр Красноярского уезда Астраханской губернии за 1890 г... Показать все
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