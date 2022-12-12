Агапов Николай Константинович
Место рождения
Дата рождения17.11.1892 ст.
Дата смерти11.04.1893 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1892 ст.
Восприемники: Симбирской губернии, Корсунского уезда Григорий Николаевич Холодов и Петровская мещанка Зиновия Михайловна Заварина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-8 файл 50 номер 1... Показать все
Смерть
11.04.1893 ст.
умер в возрасте 4 месяца от эпилепсии