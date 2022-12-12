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Агапов Николай Константинович

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Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

17.11.1892 ст.

Дата смерти

11.04.1893 ст.

Пол

Мужской

Отец

1848 г.р.

Мать

Вычислено 1858 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1892 ст.

Отец: Агапов Константин Романович

Мать: Агапова Екатерина Васильевна

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники: Симбирской губернии, Корсунского уезда Григорий Николаевич Холодов и Петровская мещанка Зиновия Михайловна Заварина https://rodoslovnaya.astrobl.ru/archive/F-282-Op-3-D-8 файл 50 номер 1... Показать все
Смерть
11.04.1893 ст.
Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
умер в возрасте 4 месяца от эпилепсии
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